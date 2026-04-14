Колледж в Казани опроверг сообщения о травле студентки

Администрация Казанского медицинского колледжа в Казани опровергла распространенную ранее информацию о травле студентки. Об этом администрация заведения сообщила в Telegram-канале.

По данным учреждения, 9 апреля произошел конфликт между двумя обучающимися. О случившемся уведомили сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и родителей. Конфликт носил обоюдный характер, участниц поставили на профилактический учет.

В колледже отметили, что фактов системной травли и избиений не установили, сама студентка также отрицает наличие буллинга.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала о возможной травле студентки и заявила о намерении направить материалы в прокуратуру для проверки.

