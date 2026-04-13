В прокуратуру направят информацию о травле студентки медколледжа Казани

В прокуратуру направят материалы о травле студентки Казанского медицинского колледжа на улице Мавлютова с просьбой провести проверку. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Сообщается, что в отношении студентки якобы систематически применялись физическое и психологическое насилие, включая удары электрошокером и таскание за волосы.

Отмечается, что обучающаяся — сирота.

Анна Кайдалова