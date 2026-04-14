ФСБ пресекла в Челябинске деятельность группировки дропперов

В Челябинске оперативниками полиции и ФСБ пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом электронных платежных средств, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Установлено, что лица незаконно осуществляли расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц: вели банковские счета, переводили денежные средства.

Для ведения незаконнок банковской деятельности организаторы находили подставных граждан, в том числе студентов для открытия на них банковских счетов и получения полного доступа к учетной записи соответствующего мобильного приложения. Длаее он совершали банковские переводы и обналичивали деньги, в том числе похищенных представителями украинских спецслужб у российских граждан.

В ходе обысков изъято почти 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт различных финансово-кредитных организаций. Баланс каждой из них составлял в среднем около 100 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3, 4, 5 и 6 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы, в том числе и для тех, кто предоставил преступникам доступ к своим банковским картам.

Дмитрий Моргулес