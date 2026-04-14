«Металлург» одержал победу в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» выиграл третий матч подряд во втором раунде Кубка Гагарина. Команде осталась одна победа до выхода в полуфинал.

Противником «Металлурга» в четвертьфинале является «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Третья встреча между командами прошла 13 апреля. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу южноуральцев.

Следующий матч пройдет 15 апреля в спортивном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ после победы над «Сибирью» из Новосибирска.

Ольга Воробьева