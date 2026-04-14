Незаконную майнинговую ферму выявили на заброшенной АЗС в Иркутской области

На территории заброшенной автозаправки в селе Лохово Черемховского района Иркутской области выявлена незаконная майнинговая ферма. Ущерб энергосистеме региона оценивается в 2 млн руб., сообщает «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК).

По данным организации, на месте АЗС дежурил сторож, при этом оборудование фиксировало повышенный расход электроэнергии. В ходе проверки было установлено, что на автозаправке находились 10 единиц техники для майнинга, работающих в обход приборов учета. Объем потребляемой электроэнергии составлял более 27 кВт.

Материалы по факту хищения электроэнергии переданы в правоохранительные органы.

Александра Стрелкова