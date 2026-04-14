Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) изменили рынок аренды жилья в Новороссийске. Традиционно престижные локации на первой береговой линии теряют популярность, уступая место районам, удаленным от моря, рассказала «Ъ-Новороссийск» руководитель и организационный директор офисов федеральной риелторской компании «Полезные люди» в Новороссийске и Краснодаре Виктория Новикова.



Виктория Новикова

«Если раньше главным критерием для арендаторов был вид на море, то сегодня рынок формируется под новым лозунгом: “подальше от моря, пониже этаж”.

Ситуация по аренде на сегодняшний день такова: Приморский район пользуется повышенным спросом, в то же время Южный район, традиционно считавшийся комфортным для жизни из-за близости моря и пляжей, испытывает отток арендаторов. Те, кто сейчас проживает там, конечно, не спешат перебронироваться, но те, у кого закончились договоры аренды, естественно, предпочтение отдадут Приморскому и Центральному районам. Но центральная часть города, представленная в основном старым жилым фондом, все же уступает место Приморскому району.

В целом Приморский район сейчас и на посуточную, и на длительную аренду бьет все рекорды по сравнению с другими годами.

Что касается этажности, то для многоэтажных домов, как я уже говорила, арендаторы все чаще выбирают нижние уровни. В Приморском районе в целом этаж перестал быть критически важным фактором при аренде, однако и здесь тенденция к снижению сохраняется. Если же арендаторы все же рассматривают Южный район Новороссийска, один из первых вопросов, который они задают: есть ли цокольный этаж, есть ли в этом жилом комплексе подземный паркинг? Либо уточняют, где ближайшее укрытие.

Сегодня безопасность перевешивает традиционные преимущества, такие как “вид на море”.

Рынок адаптируется под риски: жилье на первой береговой линии и верхних этажах сейчас пользуется меньшим спросом, что оказывает сдерживающее давление на цены. При этом квартиры на нижних этажах в “тыловых” районах арендуют довольно быстро, даже если цена превышает среднерыночную на 5 тыс. руб.

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Южном районе Новороссийска сегодня составляет 25 тыс. руб. в месяц, в Приморском районе она достигает 35 тыс. руб. Посуточная аренда в среднем обходится в 2,5–3,5 тыс. руб. в Южном районе в низкий сезон. Изменится ли цена к лету — пока прогнозировать сложно, так как непонятно, что будет с турпотоком, поедут ли к нам туристы этим летом. В Приморском районе Новороссийска посуточная аренда квартир в среднем составляет 3–3,5 тыс. руб.»