В Люберцах в ДТП с участием грузовика погиб человек

В подмосковных Люберцах произошло ДТП с участием грузового автомобиля, в результате которого погиб один человек. По данным ГУ МВД по Московской области, на 22-м км трассы М-5 «Урал» водитель грузовика потерял управление и врезался в стоявший на обочине «ГАЗ».

Один человек погиб, двое пострадали. Данные о состоянии пострадавших в полиции не привели. На месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Водителей предупредили о затруднении движения на участке и призвали выбирать пути объезда.