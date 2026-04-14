Продажи элитных новостроек в Москве упали вдвое за первый квартал

В первом квартале 2026 года на первичном рынке элитной недвижимости в Москве было заключено 109 сделок. Это на 54% меньше год к году, следует из исследования «Метриума», с которым ознакомился «Ъ».

В натуральном выражении объем продаж снизился на 58% год к году, до 12,5 тыс. кв. м. При этом предложение на рынке высокобюджетных новостроек за январь—март увеличилось на 11% год к году, до 2,1 тыс. лотов, подсчитала директор управления элитной недвижимости «Метриума» Анна Раджабова.

Топ-брокер Whitewill Екатерина Левина объяснила динамику ростом цен на квартиры на ранней стадии возведения. По оценкам эксперта, сейчас они сопоставимы со стоимостью недвижимости на более поздних этапах строительства.

