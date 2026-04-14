Жители Миссури в США сместили четырех депутатов из-за планов построить дата-центр

Жители американского города Фестус в штате Миссури на выборах сместили четырех членов действующего городского совета, проголосовав за альтернативных кандидатов. Кроме того, как сообщает Politico, избиратели собирают подписи под петицией об отзыве мэра и оставшихся четырех членов городского совета. Этим событиям предшествовало одобрение местными властями строительства в Фестусе центра обработки данных (ЦОД).

Жители города подали коллективный иск против города и компании CRG, которой выдано разрешение на строительство, чтобы оспорить соглашение о развитии проекта дата-центра. Его собираются строить на площади 360 га в границах города. Стоимость проекта — $6 млрд. Истцы полагают, что городские власти и застройщик «преуменьшают любые опасения по поводу влияния проекта на тарифы на электроэнергию и воду, а также воздействие на окружающую среду». Кроме того, жители указывают, что проект не проходил процедуру публичных обсуждений.

Politico со ссылкой на источники и копии электронных писем пишет, что проект строительства лоббирует губернатор Миссури Майк Кехо. Изданию также стало известно, что профсоюзы, поддерживающие ЦОДы, потратили не менее $40 тыс. на агитацию в печатных и цифровых СМИ за проигравших выборы членов городского совета Фестуса.

Влад Никифоров