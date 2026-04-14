Главы МИД АСЕАН провели экстренные переговоры из-за конфликта на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел стран АСЕАН провели срочные переговоры по ближневосточному кризису, обсудив в формате видеоконференции планы укрепления энергетической устойчивости и продовольственных запасов. Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу заявил, что регион должен подготовиться к самым серьезным последствиям, сообщает тайское издание The Nation.

Участники переговоров обсудили вопросы ускорения ратификации Соглашения АСЕАН о нефтяной безопасности, укрепления энергосистемы, ускорения прокладки Трансасеановского газопровода. Поднят вопрос о дополнительном инвестировании в солнечную генерацию и биотопливо. В продовольственной сфере предложено распространить механизм чрезвычайного резервирования риса «АСЕАН плюс три» на прочий основной для региона провиант, а также уплотнить с его помощью сотрудничество по всей цепочке производства продуктов питания.

Министры призвали США и Иран продолжать дипломатические усилия для достижения прочного урегулирования конфликта. Они также подчеркнули важность охраны судов, обеспечения безопасности людей в зоне конфликта, поддержки свободу судоходства и полетов. АСЕАН подтвердила важность международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и Конвенцию о защите человеческой жизни на море, пишет The Nation.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, которые в этом году выступают в качестве председателя организации.

