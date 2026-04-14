ФАС оштрафовала на 17 млн рублей тюменскую IT-компанию

Тюменская IT-компания «Арсенал+» оштрафована ФАС на сумму свыше 17 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в УФАС по Тюменской области. По данным ведомства, разработчик заключал антиконкурентные соглашения.

Основанием для привлечения к ответственности стал сговор с региональным ГКУ «Центр информационных технологий и телекоммуникаций». Стороны систематически заключали государственные контракты без проведения конкурентных процедур.

«Законность решения антимонопольного органа, послужившего основанием для привлечения, в том числе ООО «Арсенал+», к административной ответственности, подтверждена решением Арбитражного суда Тюменской области»,— сказано в сообщении.

