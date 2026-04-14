За аферы с автострахованием на 8 млн рублей осудят 13 новосибирцев

Калининский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении 13 жителей Новосибирска по делу об аферах с автострахованием. Им вменяют мошенничество (ч. 2, ч. 5 ст. 159.5 УК РФ), одному из фигурантов дела также предъявлены обвинения в побеге из-под стражи (ч. 1 ст. 313 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, участники преступной группы нашли два автомобиля для инсценировки аварий. Одна из машин требовала дорогостоящего ремонта. Аферисты выбирали места, в которых отсутствуют камеры видеонаблюдения, и подстраивали ДТП с этими автомобилями.

После этого якобы пострадавший водитель подавал документы в страховую компанию для получения выплаты. Полученные средства распределялись между подельниками. Ущерб от действий фигурантов дела составил более 8 млн руб. От их действий пострадали 25 страховых организаций.

Александра Стрелкова