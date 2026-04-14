Дом главы OpenAI подвергся второму нападению за неделю

Дом главы OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско дважды подвергался нападению за неделю. Они произошли с разницей в два дня, сообщает The Standard со ссылкой на отчеты полиции.

Первое нападение произошло утром 10 апреля. По данным следствия, 20-летний житель Техаса бросил бутылку с зажигательной смесью в ворота резиденции Сэма Альтмана. Позже подозреваемого задержали у штаб-квартиры OpenAI после того, как он начал высказывать угрозы в адрес компании. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и поджоге.

Второе нападение произошло 12 апреля около 01:40. Охранники услышали выстрел со стороны проезжавшего мимо автомобиля Honda. Камеры наблюдения зафиксировали, как пассажир машины выстрелил в сторону дома. Полиция задержала двоих подозреваемых — 25-летнюю женщину и 23-летнего мужчину.

Сам Сэм Альтман связал происходящее с общественной тревогой вокруг развития технологий. «Страх и беспокойство по поводу искусственного интеллекта оправданы. Мы являемся свидетелями крупнейших изменений в обществе за долгое время»,— сказал он.