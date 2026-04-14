Экс-глава Минобороны Венесуэлы назначен министром сельского хозяйства

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назначила бывшего главу Минобороны Владимира Падрино Лопеса на пост министра по вопросам сельского хозяйства и земель. Как передает телеканал VTV, он должен взять на себя «обязательства по наращиванию сельхозпроизводства и развитию новой экономической стратегии».

Делси Родригес в социальных сетях поблагодарила Хулио Леона Эредиа за его работу во главе министерства сельского хозяйства. Она добавила, что господин Эредиа переходит на другую работу. Получит ли он новую должность, госпожа Родригес не уточнила.

Смена министра обороны Венесуэлы произошла 19 марта. Новым руководителем ведомства стал генерал-майор Густаво Гонсалес Лопес. С января он возглавлял президентскую гвардию и военную контрразведку (DGCIM). Господин Лопес находится под санкциями США и ЕС по обвинениям в нарушениях прав человека и коррупции. В прошлом господин Лопес руководил внутренней разведкой Венесуэлы, а после работал в государственной нефтяной компании PDVSA под руководством Делси Родригес.

