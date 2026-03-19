В Венесуэле назначен новый глава Минобороны

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о смене главы Минобороны. Вместо генерала Владимира Падрино, занимавшего этот пост 11 лет, ведомство возглавил генерал-майор Густаво Гонсалес Лопес.

«Я сообщаю стране, что сегодня я назначила генерал-майора Густаво Гонсалеса Лопеса министром обороны народной власти»,— написала госпожа Родригес в Telegram. Она добавила, что господину Падрино будут поручены новые задачи.

Как пишет Reuters, 65-летний Густаво Гонсалес Лопес в январе был назначен главой президентской гвардии и военной контрразведки (DGCIM). Он находится под санкциями США и ЕС по обвинениям в нарушениях прав человека и коррупции. В прошлом господин Лопес руководил внутренней разведкой Венесуэлы, а после работал в государственной нефтяной компании PDVSA под руководством Делси Родригес.

По данным источников Reuters, кадровое изменение позволит сосредоточить взаимодействие Каракаса с Вашингтоном в руках доверенных лиц.