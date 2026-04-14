США и Индонезия договорились о партнерстве в сфере оборонного сотрудничества

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин провели переговоры в Вашингтоне. Стороны заключили соглашение о партнерстве в сфере двустороннего оборонного сотрудничества.

Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин и глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Согласно коммюнике, опубликованному по итогам встречи, США и Индонезия подтвердили свою приверженность поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Соглашение предполагает создание новой структуры для изучения передовых инициатив, «включая совместную разработку сложных асимметричных возможностей и внедрение оборонных технологий следующего поколения в области морских, подводных и автономных систем». Документ включает, в частности, пункт об усилении совместной подготовки подразделений спецназа.

Как уточнило Минобороны Индонезии, Пентагон добивается предоставления военным самолетам США «полного ночного доступа» в индонезийское воздушное пространство — по уведомлению, без согласования каждого отдельного случая. Пока еще обсуждается декларация о намерениях. В министерстве подчеркнули, что контроль над воздушным пространством Индонезии принадлежит исключительно индонезийским властям, сообщает Reuters. Вместе с тем агентство упоминает, что президент Индонезии Прабово Субианто одобрил это предложение.

Эрнест Филипповский