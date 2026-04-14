Более 6 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Более 6 тыс. человек обратились к врачам из-за укусов клещей в 2026 году. Как сообщили в Роспотребнадзоре, сезонная активность этих насекомых начала расти с конца марта из-за благоприятных условий зимы.

География обращений охватывает большую часть страны, но чаще всего укусы регистрируют в южных регионах — Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также в Московской, Ленинградской, Челябинской и других областях. В ведомстве подчеркнули, что Москва и Санкт-Петербург входят в число территорий с наибольшим количеством жалоб.

Для профилактики опасных заболеваний в России продолжается кампания по вакцинации. С начала 2026 года прививку от клещевого энцефалита уже сделали более 1,2 млн человек.