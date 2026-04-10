В дом главы OpenAI кинули коктейль Молотова

В дом главы компании OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско кинули коктейль Молотова. Никто не пострадал — огнем были повреждены только ворота дома. Подозреваемый задержан у штаб-квартиры OpenAI, которую он, по предварительным данным, тоже намеревался поджечь, сообщили AFP в компании.

Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек, сообщили в полиции. Поджог произошел примерно в 4:12 утра по местному времени (14:12 мск), добавили там. Обвинения задержанному пока не предъявлены.

OpenAI — компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта. Она создала чат-бот ChatGPT и модель генерации изображений DALL-E. Господин Альтман основал компанию в декабре 2015 года вместе с Илоном Маском, Грегом Брокманом, Ильей Суцкевером.