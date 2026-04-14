Средний чек по ипотеке вырос на 23% к концу 2025 года

К концу 2025 года средний чек по ипотеке достиг 4,9 млн руб. Показатель увеличился примерно на четверть — почти на 23% — год к году. Об этом говорится в исследовании агентства «Эксперт РА».

Рост произошел из-за ускоренного роста цен на первичном рынке и смещения спроса в сегмент новостроек, где сосредоточены льготные программы. По оценке «Эксперт РА», средний чек в этом сегменте составил около 5,7 млн руб.

Средний чек также рос вслед за стоимостью жилья, сообщают аналитики. По данным Росстата, за 2025 год стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 21%, на вторичном — на 14%. Разрыв между ними достиг 65% на фоне смещения спроса в сегмент новостроек, на которые рассчитаны программы с господдержкой.

По прогнозу агентства в 2026 году ипотечные выдачи могут вырасти на 15–20% и превысить 5 трлн руб. за счет восстановления рыночного сегмента и снижения ставок. С июня 2025 года ключевая ставка снизилась с 21 до 15% и может опуститься до 11,5–12,5% к концу 2026-го, ожидает «Эксперт РА».

