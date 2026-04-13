«Ак Барс» и «Металлург» оказались в шаге от выхода в полуфинал play-off КХЛ

«Ак Барс» на своем льду всухую обыграл минское «Динамо» в третьем матче второго раунда play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 4:0. Казанская команда ведет в серии до четырех побед со счетом 3:0.

Автором заброшенных шайб стали Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Никита Лямкин и Кирилл Семенов. Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев впервые в карьере отыграл «на ноль» в матче Кубка Гагарина. Он отразил 37 бросков по своим воротам.

В другом матче магнитогорский «Металлург» увеличил отрыв в серии против нижегородского «Торпедо» — 3:0. Уральский клуб одержал выездную победу со счетом 4:2. У магнитогорцев отличились Андрей Козлов, Никита Михайлис, Артем Минулин и Руслан Исхаков. В составе «Торпедо» голы забили Алексей Кручинин и Василий Атанасов.

Четвертые матчи противостояний пройдут 15 апреля в Казани и Нижнем Новгороде.

Таисия Орлова