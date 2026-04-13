ФСИН запустила роботов-патрульных в Самарской области

УФСИН по Самарской области к несению службы подключила «робота-патрульного». Пилотный проект действует на базе двух учреждений уголовно-исполнительной системы региона, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Технология предназначена для цифровизации охраны объектов, снижения нагрузки на личный состав, повышения уровня безопасности и предупреждения правонарушений. Цифровой помощник, который передвигается с помощью маленьких колес, оснащен средствами навигации, видеонаблюдения и аналитики. Устройство способно автоматически патрулировать закрепленную территорию, фиксировать нарушения установленного режима и передавать данные оператору для принятия мер, сообщили во ФСИН.

Сотрудники уже оценили устойчивость систем и уровень интеграции с действующими системами безопасности. Если испытания пройдут успешно, технологию масштабируют до полноценных роботизированных патрулей, пишет пресс-служба. Это позволит обеспечить непрерывный автоматизированный контроль, фото- и видеофиксацию обстановки на объектах уголовно-исполнительной системы, добавили в ведомстве.