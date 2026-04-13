ФСИН опровергла сообщения о слепоте члена кущевской группировки Цеповяза

Сообщения о слепоте члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза не соответствуют действительности, заявила пресс-служба УФСИН по Волгоградской области «РИА Новости». В управлении также указали, что медицинские сведения осужденных относятся к врачебной тайне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Цеповяз

Фото: Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО, Коммерсантъ

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Цеповяз якобы запросил срочную операцию по коррекции зрения, поскольку практически ослеп. Как сообщалось в публикации, зрение бандита начало падать несколько лет назад. В 2025 году окулист предупредил его о риске полной слепоты и рекомендовал коррекцию зрения. Недавно администрация колонии отстранила осужденного от работы, поскольку он не видит мелкие детали, утверждал SHOT.

Вячеслав Цеповяз отбывает 20-летний срок за преступления в составе кущевской группировки. В ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края банда совершила убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. В 2018 году Вячеслав Цеповяз оказался в центре скандала из-за публикации снимков из колонии, где он сидел за накрытым столом с красной икрой, крабами и мангалом для шашлыка.