Комитет Госдумы одобрил штрафы за изображение храмов без крестов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки, вводящие административную ответственность за изображение религиозных сооружений без присущей им символики. Информация опубликована на сайте Госдумы.

Нарушителей предлагается штрафовать. Физлицам будет грозить денежное взыскание от 5 тыс. до 30 тыс. руб. (либо обязательные работы на срок до 120 часов), должностным лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юридическим — от 100 тыс. до 300 тыс.

Законопроектом также предлагается увеличить сроки давности по всем составам ст. 5.26 КоАП о нарушении свободы вероисповедания — с 90 дней до одного года. Депутаты уверены, что законопроект позволит «усилить гарантии по защите чувств верующих».

Соответствующая норма, запрещающая изображать храмы, мечети и синагоги без соответствующих религиозных символов, появилась в ФЗ в 2025 году. Однако, указано в пояснительной записке к законопроекту, люди игнорируют этот запрет: изображения зданий без религиозных символов продолжают использоваться в рекламе, а также публикуются в интернете.

Законопроект с поправками в КоАП был внесен в Госдуму в марте 2026 года. Среди авторов документа перечислены 47 депутатов, включая Петра Толстого, Анну Кузнецову, Ирину Яровую и Татьяну Буцкую.

Подробнее — в материале «Ъ» «Триста для атеиста».