Анатолий Вассерман решил не переизбираться в Госдуму

Телеэрудит Анатолий Вассерман не будет переизбираться в Госдуму по своему одномандатному округу, поскольку не сумел найти спонсоров для своей кампании. Об этом он сообщил “Ъ”.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Вассерман в 2021 году победил на выборах по Преображенскому округу Москвы, набрав 33,7% голосов избирателей и опередив секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова (24,2%). Округ эрудита относился к «согласованным»: он баллотировался как самовыдвиженец, а «Единая Россия» не выдвигала против него своего кандидата. В думе беспартийный депутат вошел во фракцию «Справедливая Россия».

На осенних выборах по Преображенскому округу намерен баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, до этого трижды избиравшийся в Думу от Ульяновской области. По мнению Анатолия Вассермана, решение сменить «прописку» легендарный хоккеист принял после того, как узнал, что господин Вассерман на второй срок уже не претендует.

Андрей Прах