Cosmos Hotel Group взяла в управление отель у аэропорта Внуково

Подконтрольный структурам АФК «Система» гостиничный оператор Cosmos Hotel Group займется управлением объекта в пешей доступности от аэропорта Внуково, следует из сообщения компании. Объект будет позиционироваться в сегменте «четыре звезды», открытие запланировано на 22 апреля.

Отель на 249 номеров со спортивным комплексом располагается на Большой Внуковской улице. Строительство гостиничного комплекса началось здесь еще в 2013 году и должно было закончиться в 2015 году. Первоначально девелопером проекта выступало ЗАО «СК "Внуково"». Но реализовать проект в срок этой компании не удалось: она столкнулась с финансовыми проблемами и в 2022 году была признана банкротом.

Осенью 2023 года имущество СК «Внуково», в состав которого входили земельный участок на 2,8 га и недостроенное здание на 35 тыс. кв. м, на торгах выкупил предприниматель Игорь Куров. Собеседники газеты «Ведомости» тогда не исключали, что сделка была заключена в интересах структур АФК «Система». Господин Куров был гендиректором одной из структур компании.

