Силы ПВО уничтожили 23 дрона за 6 часов над четырьмя регионами России

Системы ПВО с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 23 беспилотника самолетного типа над Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областями, следует из отчета Минобороны.

За это время в Брянской области было атаковано село Стратива в Стародубском муниципальном округе. Осколочные ранения получила медсестра амбулатории, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. В Белгородской области под ударами оказались несколько муниципалитетов, включая город Шебекино. Есть пострадавшие.

Сегодня в Минобороны также заявляли о 6,6 тыс. нарушений пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины. Украинская армия, как указали в Минобороны, продолжили удары с применением БПЛА и артиллерии по позициям российских сил и гражданской инфраструктуре в приграничных районах. Российские войска же, по утверждению министерства, сохраняли позиции и придерживались объявленного перемирия.