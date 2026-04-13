Минобороны РФ обвинило ВСУ в 6,6 тыс. нарушений пасхального перемирия

Минобороны России обвинило ВСУ в 6,6 тыс. нарушений пасхального перемирия. В то же время российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, следует из заявления ведомства.

Во время перемирия ВСУ продолжили наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, подчеркнули в Минобороны России. В дневное время интенсивность атак ВСУ была ниже по всей линии фронта, отметили в министерстве.

В частности, при ударе беспилотника ВСУ в населенном пункте Льгов Курской области была повреждена АЗС «Роснефть», заявили в российском ведомстве. «С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции»,— указано в сообщении министерства в Telegram-канале.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 мск 11 апреля. Режим прекращения огня продлился до конца 12 апреля.