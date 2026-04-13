Патриарх Кирилл призвал украинцев молиться за духовное единство Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан в Киеве молиться за сохранение духовного единства русских, украинцев и белорусов. Такое обращение прозвучало в его проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля.

«Русская православная церковь будет молиться и трудиться, и просить Господа, чтобы его силой, силой его благодати сохранялось духовное единство народов всея Руси»,— сказал патриарх (цитата по «РИА Новости»). Особенно сильна эта молитва должна быть, по его словам, в Святой Софии и во Владимирском соборе в Киеве, а также в Успенском соборе Московского Кремля. Патриарх Кирилл заявил, что Церковь не должна идти на поводу «политических задач и политических предписаний».

Архиерей отметил, что «из единой киевской купели крещения вышел один народ, ставший святой Русью», и русские, украинцы и белорусы — его наследники. Он выразил надежду на «воссоединение Святой Руси» и укрепление «единства православной веры» в будущем.