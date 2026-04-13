Защищай и размещай

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности F6 планирует в этом году выйти на биржу, сообщили “Ъ” в компании. По итогам 2025 года выручка F6 выросла в 2,5 раза, до 3,9 млрд руб., валовая прибыль — в 52 раза, до 2,4 млрд руб., при этом чистый убыток по РСБУ составил 688 млн руб.

Компания—разработчик решений для информационной безопасности F6 (АО «Будущее») планирует провести публичное размещение в 2026 году. Об этом “Ъ” рассказал гендиректор компании Валерий Баулин. «В рамках стратегии развития F6 рассматривает возможность выхода на фондовый рынок в горизонте 2026 года»,— сообщил он, не раскрыв деталей.

F6 входит в структуру фонда развития кибербезопасности «Сайберус», одним из основателей которого является бизнесмен Юрий Максимов. Ранее он говорил, что фонд рассматривает вывод на биржу одной из компаний, сообщал Frank Media в начале апреля. Намерения подтвердили “Ъ” в фонде «Сайберус». «Фонд выступает стратегическим инвестором и приобретает неконтролирующие доли в перспективных технологических компаниях. Выход портфельных компаний на публичный рынок мы рассматриваем как один из приоритетных сценариев их развития»,— добавили в «Сайберус».

По итогам 2025 года компания—разработчик решений для информационной безопасности F6 отчиталась о росте выручки в 2,5 раза, до 3,9 млрд руб., и росте валовой прибыли до 2,4 млрд руб. (прирост в 52 раза). Однако совокупный финансовый результат, согласно данным из отчета по РСБУ, показал чистый убыток в 688 млн руб. Операционная деятельность компании началась в конце 2024 года, поэтому обозначенные результаты можно назвать стартовыми для бренда F6.

17 февраля 2025 года было объявлено о завершении сделки, в процессе которой при участии фонда развития результативной кибербезопасности «Сайберус» был создан бренд F6 — новой компании в сфере ИБ. В результате сделки F6 перешли инженерные технологии, экспертиза, интеллектуальная собственность и текущие контракты компании F.A.C.C.T., которая, в свою очередь, была создана в 2023 году в результате раздела российских и международных активов компании Group-IB (ранее актив принадлежал Илье Сачкову). Акционерами F6 стали фонд «Сайберус» (47%) и частные инвесторы (53%). Гендиректором F6 остался Валерий Баулин. Под его руководство перешла команда F.A.C.C.T. в полном составе.

Продуктовый портфель компании включает 11 решений и 6 направлений сервисов, которые обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом и нелегальным использованием бренда.

Штат F6 за 2025 год увеличился на 39%, до 520 сотрудников, 75% из которых — IT-специалисты, следует из отчетности. Как сообщили в компании, активнее всего наем новых специалистов проходил в департаменты, связанные с разработкой, развитием инновационных направлений, в том числе области искусственного интеллекта и машинного обучения.

«В 2025 году мы продемонстрировали мощный старт: план по продажам за прошедший год был перевыполнен на 17%, что отразилось в росте выручки,— отмечает Валерий Баулин.— Мы инвестировали в развитие команд, существенно увеличили фонд оплаты труда и систему мотивации сотрудников, чтобы быть в рынке или выше рынка». Комментируя чистый убыток, в компании обратили внимание, что он связан с процессом погашений компанией акционерных займов, которые образовались в ходе сделки по покупке активов. Также компания предлагает дождаться отчетности по МСФО.

В качестве формата выхода на фондовый рынок аналитик «Финам» Леонид Делицын не исключает прямой листинг (DPO — передача акций инвесторам напрямую без банков-посредников). Он приводит в качестве примера Positive Technologies, которые выводили, по его мнению, компанию на биржу «в первую очередь для оценки стоимости компании, а не для привлечения средств на ее развитие». Всего в мире торгуется более 70 компаний этого сегмента IT-рынка, из них около 20 самых известных постоянно находятся в центре внимания инвесторов, добавил аналитик.

Филипп Крупанин