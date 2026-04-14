Турция нагревает топливо

Оживление торгов в Турции и снятие навигационных ограничений на Балтике повысило цены на российский уголь в западных портах на 4–10%. Часть аналитиков допускает, что с развитием конфликта на Ближнем Востоке стоимость и объемы поставок угля из России в Турцию возрастут.

Цены на российский энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на 1 кг в западных портах за неделю к 3 апреля выросли на 4,2–9,8%, подсчитали в NEFT Research. В портах Балтики котировки достигли $73,1 за тонну, в Тамани — $85,1 за тонну (FOB). С начала года цены прибавили 10,8% и 12,6%, а год к году — 10,6% и 14,4% соответственно.

Рост стоимости российского угля на этом направлении в NEFT Research объясняют оживлением торгов в Турции. По данным аналитиков, на турецком рынке цены предложения превышали $100 за тонну на базисе CIF (включает стоимость страхования и фрахта), хотя для покупателей приемлемым был диапазон $96–98 за тонну. На Балтике, добавляют аналитики, росту котировок также способствовало снятие навигационных ограничений.

Турция остается основным рынком и драйвером для российского угольного экспорта на западном направлении. Доля других стран-импортеров, таких как, например, Марокко и Египет, существенно уступает турецкому рынку по объемам закупок, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что Турция импортировала около 3,2 млн тонн энергетического угля в феврале, поставки из России составили около 50%. «Можно предположить, что цены и объемы экспорта энергетического угля из России могут вырасти во втором квартале по мере эскалации конфликта на Ближнем Востоке»,— говорит он.

По итогам первого квартала 2026 года Россия, по данным железнодорожной статистики, экспортировала в Турцию 4,54 млн тонн угля, что на 23% меньше, чем годом ранее, рассказывает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По его словам, поставки сократились из-за сокращения потребления угля на турецких электростанциях и проблем с отгрузкой из Усть-Луги из-за сложной ледовой обстановки. По итогам 2025 экспорт российского угля в Турцию вырос примерно на 34,6%, до около 35 млн тонн. В NEFT Research ожидают, что по итогам 2026 года Россия может поставить на турецкий рынок 30–32 млн тонн энергетического угля.

Александр Котов добавляет, что цены на энергетический уголь крайне чувствительны к новостям с Ближнего Востока: любая эскалация спровоцирует рост котировок, тогда как признаки разрядки приведут к моментальной коррекции. По словам младшего директора по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олега Емельченкова, уголь частично используется как страховочный ресурс в условиях волатильности на газовом рынке Европы. Но, добавляет он, рост цен выглядит как краткосрочный отскок. «По мере нормализации логистики и фрахта котировки с высокой вероятностью будут стремиться к уровню $65–70 за тонну для балтийского направления, с поправкой на курс и общую динамику мировых индексов»,— прогнозирует господин Емельченков.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) отмечают, что котировки российского энергетического угля в портах Балтики корректируются до $72–73 за тонну. Опрошенные респонденты большого спроса со стороны Турции не зафиксировали, добавляет аналитик ЦЦИ Данил Удачин. По его словам, в марте выработка электроэнергии на ГЭС в Турции выросла примерно на 40% год к году, что смягчило рост цен и потребность в увеличении производства энергии за счет угля. Согласно данным Турецкой корпорации по передаче электроэнергии (TEIAS) 23 марта доля ГЭС (плотинные) — 30,4% общей выработки, доля импортного угля — 13,5%, продолжает господин Удачин.

На восточном направлении, согласно NEFT Research, на котировки энергетического угля давит снижение внутренних цен в ключевых добывающих регионах КНР и смягчение производственных лимитов в Индонезии. По данным аналитиков, цены на уголь 5500 ккал на 1 кг в порту Восточный остались на уровне $81 за тонну. Котировки в Южном Китае снизились на 0,4% за неделю, до $99,7 за тонну (CFR; с учетом фрахта), в Западной Индии — выросли на 0,8%, до $104 за тонну (CFR). Данил Удачин говорит, что в Азии интерес для российских экспортеров угля представляют Вьетнам, Южная Корея, Малайзия. По словам аналитика, наиболее показательна ситуация с Южной Кореей: в январе—марте 2026 года поставки российского угля в страну выросли на 65% год к году, до 5,8 млн тонн.

Полина Трифонова