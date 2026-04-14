Роскоши ослабляют иммунитет

Минюст во исполнение решения Конституционного суда (КС) подготовил законопроект, закрепляющий механизм продажи единственного, но признанного избыточным жилья при банкротстве гражданина. Суд может включить его в конкурсную массу в отсутствие другого имущества, реализация которого покроет долги, при условии, что выручки хватит и на погашение существенной части требований кредиторов, и на приобретение должнику более скромного жилья в том же районе. Эксперты отмечают, что механизм нацелен на соблюдение баланса интересов должника и кредиторов, но есть и моменты, которые могут вызвать сложности при практическом применении.

Роскошное жилье, даже если оно у банкрота единственное, может пойти на погашение его долгов

Фото: Артем Коротаев / ТАСС Роскошное жилье, даже если оно у банкрота единственное, может пойти на погашение его долгов

Минюст опубликовал проект изменений в закон «О несостоятельности», закрепляющий механизм обращения взыскания на единственное жилье, которое суд расценит как «роскошное». В отношении единственного жилья, если оно не заложено в ипотеку, действует иммунитет: на него нельзя обратить взыскание. Ограничить такую защиту Минюст предлагал еще в 2018 году, затем на проблему обратили внимание суды. В 2021 году Конституционный суд вынес решение, позволяющее обращать взыскание на единственное и при этом «избыточное» жилье при соблюдении ряда условий, а затем Верховный суд установил сам механизм и разъяснил критерии «роскошности» (см. “Ъ” от 25 сентября 2025 года).

Законопроект Минюста, таким образом, разработан во исполнение решения КС и на основе позиции Верховного суда.

«Роскошным» будет считаться жилье, характеристики которого «явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище» — с учетом площади, расположения, конструктивных особенностей, «художественного оформления» и технического оснащения.

Реализовать такое жилье можно будет при соблюдении двух условий: у должника нет другого имущества, достаточного для погашения долгов, а ожидаемой выручки от продажи жилья хватит и на покупку другого, и на погашение «в существенном размере» требований кредиторов.

Продаваться такая недвижимость будет посредством публичного предложения с последовательным снижением цены до «минимума», необходимого для приобретения другого жилья и погашения существенной части долгов. Если покупатели не найдутся, то жилье снимается с продажи и остается за должником. В случае же успешных торгов должник должен получить в собственность новое жилье в том же населенном пункте или районе города. Его может приобрести либо кредитор с компенсацией затрат за счет конкурсной массы, либо финансовый управляющий — за счет выручки от продажи имущества должника.

Замещающее жилье должно соответствовать требованиям законодательства и обеспечивать сохранение «достойного образа жизни» должника и его семьи, в том числе с учетом их места учебы, работы, наличия заболеваний. Отступление от этих требований допускается при наличии «убедительных обоснований» невозможности или существенного затруднения их выполнения, если это не нарушает права должника и его семьи.

Сам банкрот сможет предлагать варианты замещающего жилья, участвовать в его выборе и осмотре до приобретения.

По словам старшего юриста BGP Litigation Анастасии Черных, законопроект во многом закрепляет подходы, сложившиеся в судебной практике. Критерии «роскошного» жилья сформулированы достаточно широко, отмечает она, что позволяет учитывать обстоятельства конкретного дела, но сохраняет значительный объем судебного усмотрения. Законопроект, полагает Анастасия Черных, направлен скорее на соблюдение баланса интересов должника и его кредиторов, чем на приоритет интересов кого-либо из них. Как добавляет старший юрист BFL | Арбитраж.ру Антон Кравченко, в документе «явно прослеживается гуманное отношение» к банкротам и членам их семей.

При этом, отмечает Антон Кравченко, проект не очерчивает границы «существенности» погашения требований кредиторов — это будет создавать проблемы на практике. «Не исключено, что суды будут чаще лишать жилье исполнительского иммунитета, если предполагаемая выручка от продажи роскошного жилья будет кратно превышать стоимость замещающего»,— поясняет он. Анастасия Черных соглашается, что требования по достаточности выручки и степени удовлетворения требований кредиторов носят оценочный характер, что может вызывать споры. Дополнительные сложности, по ее словам, возможны при подборе замещающего жилья в том же районе и соблюдении разумных сроков процедуры.

Евгения Крючкова, Анна Занина