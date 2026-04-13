Воронежские власти обсуждают снос входной группы Петровской набережной

На Петровской набережной в Воронеже может появиться нестационарный торговый объект (НТО), который совместит входную группу и зону ожидания речного трамвая. Такое предложение сейчас прорабатывает управление главного архитектора, сообщил мэр Сергей Петрин во время пресс-подхода на еженедельной планерке в администрации.

По словам градоначальника, необходимость в павильоне возникла в связи с планами по обустройству причала. «Высказали пожелание о том, что требовался некий павильон, место, где можно укрыться от дождя и перекусить. Поэтому появилось предложение — НТО, которое будет сочетать входную группу и место для ожидания речного трамвая. Локация очень удобная»,— пояснил господин Петрин. Окончательное решение представят губернатору, курировать проект будет управление торговли.

При этом мэр отметил, что существующая входная группа, построенная за бюджетные средства, нефункциональна. Решение о возможном сносе пока обсуждается. Однако сделать это сразу не получится: из-за гарантийных обязательств придется дождаться их истечения.

В начале февраля «Ъ-Черноземье» писал, что у подрядчика работ на Петровской набережной и ливневой канализации в Воронеже, кисловодского АО «Передвижная механизированная колонна №38», возникли финансовые сложности, которые могут сказаться на исполнении гарантийных обязательств.

Ульяна Ларионова