На ситуацию на российском рынке влияет множество нерыночных составляющих, в частности, геополитика. С одной стороны набирает обороты инфляция, а рост цен на энергоносители играют свою значимую роль. Но с другой стороны, дорогая нефть способствует укреплению российского рубля. Как будет действовать Центробанк? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Будет ли дальше регулятор снижать ставку или сделает паузу? И как высокие цены на нефть будут отражаться на ситуации в России?

Эксперт цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов: ЦБ предстоит выбор между двумя сценариями: взять паузу или продолжить цикл снижения ставки, уменьшив ее на 50 базисных пунктов. Полагаю, промежуточный вариант — снижение на 25 базисных пунктов — рассматриваться не будет, как и более существенное снижение: на данный момент для этого нет оснований. С рублем ситуация остается непростой: цены у нас охотно повышают при его ослаблении, но крайне неохотно снижают при укреплении. И хотя рубль держится сильным уже около года, у бизнеса более длинная память. Многие предприниматели годами ведут свое дело, и у них сохраняются сомнения — обоснованные или нет — в том, что рубль сможет долго оставаться крепким. Поэтому для заметного влияния на потребительские цены, фиксируемые Росстатом, рублю необходимо существенно укрепиться. При этом изменения быстрее отражаются в ценах производителей и импортных контрактов, но гораздо медленнее — в конечных розничных ценах. Что касается высоких цен на нефть, дело не только в ценах на бензин, которые, как известно, практически всегда растут. Даже при наличии демпфера высокие цены на нефть продолжают подталкивать стоимость топлива вверх, а вслед за этим — и цены на многие другие товары и услуги. Во-вторых, это импортируемая инфляция. Мы не изолированная экономика, и если в мире дорожают товары и ресурсы, то это неизбежно отражается и на стоимости импортной продукции внутри страны.

