В Свердловской области выявили поставку небезопасного мяса в школы

В Свердловской области выявлена поставка небезопасных мясных полуфабрикатов в детские сады и школы, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В ходе анализа данных установлено, что в феврале 2026 года ООО «Лабиринт» (Березовский) выпустило около 20 тонн говяжьих полуфабрикатов для детского питания и отгрузило их компании ООО «Фаворит» (Березовский). Срок годности продукции изначально был установлен до 11 мая 2026 года. При анализе данных системы ФГИС «ВетИС» (компонент «Меркурий») и ветеринарных сопроводительных документов выяснилось, что при производстве использовалось сырье неизвестного происхождения, не соответствующее требованиям техрегламентов для детского питания: в частности говяжья печень и жилованное мясо с соединительной и жировой тканью.

«Кроме того, в процессе неоднократного перемещения продукции между ООО "Лабиринт" и ООО "Фаворит" был незаконно изменен срок годности: с 11.05.2026 на 11.02.2027, то есть увеличен на 9 месяцев»,—добавили в ведомстве. В дальнейшем продукция была направлена в ООО «ЕвроСмарт» (Полевской).

По итогам проверки Россельхознадзор аннулировал ветеринарные сопроводительные документы на продукцию и уведомил получателей о необходимости изъятия ее из оборота. Также ведомство вынесло предупреждение ветеринарному врачу. Уполномоченные лица компаний «Лабиринт» и «Фаворит» лишились регистрации в системе ФГИС «ВетИС.Паспорт». Материалы направлены в ГУ МВД по Свердловской области и региональное управление Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области выявили незаконную схему поставок крупного рогатого скота и оборота мясной продукции.

Полина Бабинцева