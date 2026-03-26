В Свердловской области пресекли схему незаконной поставки скота

В Свердловской области выявили незаконную схему поставок крупного рогатого скота и оборота мясной продукции. Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, свердловская организация легализовала на своей площадке животных неизвестного происхождения с использованием поддельных ветеринарных и товаросопроводительных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Документацию оформлял ветеринарный врач из другого региона от лица предприятия, которое впоследствии официально заявило, что никаких договорных отношений с вышеуказанной уральской компанией не имело.

В ходе проверки установлено, что в 2025 году и за январь–февраль 2026 года на производственную площадку в Свердловской области поступило 5,9 тысячи голов крупного рогатого скота из порядка 20 регионов России. При проверке объекта, проведенной Россельхознадзором совместно с правоохранительными органами, оказалось, что на площадке нет надлежащих условий по убою и разделке скота, также отсутствуют документы на приобретение животных. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность не велась, потому что юридическое лицо находилось в процедуре банкротства.

Несмотря на это организация имела доступ к личному кабинету в электронном сервисе «Меркурий», где ветеринарный врач гасил подложные документы на поставку скота и оформлял транспортные ветеринарные документы для реализации мясной продукции.

Впоследствии продукция организации попадала в социальные учреждения, розничные сети и на рынки в 37 регионах России, включая Свердловскую область. В настоящий момент Россельхознадзор заблокировал все операции в системе «Меркурий», аннулировал оформленные документы, а также приостановил деятельность предприятий и лиц, причастных к незаконному обороту продукции. В отшении организации возбуждено уголовное дело.

Полина Бабинцева