Добрая воля не прошла проверку

Впервые за восемь лет доля инициативного аудита в общем объеме оказываемых аудиторских услуг показала существенно снижение. По экспертным оценкам, в 2025 году она сократилась на 5–10 п. п. Для участников рынка инициативный аудит — более маржинальная услуга по сравнению с обязательным. Снижение востребованности связано со стремлением клиентов сократить расходы, а также снижением количества сделок M&A.

Сегмент инициативного аудита показал значительное сокращение по итогам 2025 года, следует из опроса “Ъ” аудиторских компаний. По оценке «Эркона», доля доходов от инициативного аудита в общем объеме аудиторских услуг в целом по рынку сократилась на 10 п. п., до 10%. РБ и «Евразия Аудит» оценивают снижение показателя на 5–10 п. п.

В МКПЦ отмечают, что доля клиентов, проходящих инициативный аудит, сократилась на 5–10 п. п.

В «Финэкспертизе» обращают внимание на сужение круга клиентов. По данным Минфина, на долю инициативного аудита в предшествующие три года приходилось около 20% выручки от аудиторских услуг, то есть 6,2–7,3 млрд руб. По оценке группы компаний «Клифф», объем выручки сократился на 20%, по оценке РБ — на 20–30%.

Услуги на проведение инициативного аудита запрашивают, как правило, две основные категории клиентов. Прежде всего это компании в структуре холдингов, «где аудит фактически обязателен для целей консолидации», а также компании, заказывающие аудит «для себя», указывает заместитель директора по аудиту МКПЦ Анна Гуляева. Сокращение сегмента обусловлено экономической ситуацией. «Компании нацелены максимально снизить расходы, среди которых в первую очередь расходы на консалтинговые услуги, а также инициативный аудит, так как без них бизнес может продолжить функционировать»,— поясняет директор практики аудита консалтинговой компании Neo Ольга Кабанова.

В первую очередь от инициативного аудита отказываются компании МСБ из секторов розничной торговли, услуг и строительства.

«В этих отраслях высокая конкуренция и низкая маржинальность, что делает бюджеты особенно уязвимыми»,— отмечает гендиректор Национального объединения внутренних аудиторов и контролеров Анастасия Русакова.

Еще один фактор — снижение активности на рынке слияний и поглощений, поскольку инициативный аудит заказывается «для сопровождения таких сделок», говорит советник ГК «Клифф» Инга Скворцова. В 2025 году компании стали реже запускать такие процессы, поясняет заместитель гендиректора «Финэкспертизы» Ильгиз Баймуратов. По данным агентства AK&M, в 2025 году количество сделок M&A снизилось на 25%, до менее 400, минимального показателя с 2018 года (см. “Ъ” от 12 февраля).

Вместе с тем аудиторские компании во многом заинтересованы в предоставлении таких услуг. Они являются высокомаржинальными, «клиенты готовы платить за более глубокую экспертизу и конкретные рекомендации, а не просто за формальное заключение», поясняет Анастасия Русакова.

По оценке госпожи Скворцовой, инициативный аудит в среднем на 30% дороже, чем обязательный. Инициативный аудит хорош для аудиторов тем, что там меньше возможностей для демпинга, поскольку потребность в качестве выше, чем потребность закрыть формальное требование, отмечает гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов.

Кроме того, инициативный аудит часто является «входным билетом» для долгосрочных отношений. Проведя качественную проверку, аудиторская компания «может предложить клиенту сопутствующие услуги — консалтинг, налоговое планирование, построение систем внутреннего контроля, что в итоге приносит значительно больший доход», поясняет госпожа Русакова.

В 2026 году «доля инициативного аудита останется под давлением, однако динамика будет зависеть от общей деловой активности и финансового положения компаний»,— говорит директор компании «Евразия Аудит» Артур Каримов.

Существенную часть сегмента обязательного аудита формируют компании, подпадающие под критерии по выручке (свыше 800 млн руб.) или валюте баланса (свыше 400 млн руб.). Соответственно, при снижении финансовых показателей «часть средних компаний может выйти из периметра обязательного аудита», ожидает господин Каримов.

Юлия Пославская