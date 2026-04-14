Что такое «Группа 24»

«Группа 24» — политическое движение, созданное в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем и оппозиционером Умарали Кувватовым, эмигрировавшим из-за преследований со стороны властей. Основными своими целями движение называет отставку президента и правительства Таджикистана, освобождение политзаключенных в стране, отмену закона о «Лидере нации», борьбу с коррупцией.

9 октября 2014 года деятельность «Группы 24» была признана экстремистской и запрещена Верховным судом Таджикистана. 5 марта 2015 года основатель и лидер движения Умарали Кувватов был застрелен в Стамбуле, новым руководителем «Группы 24» стал таджикский оппозиционер Сухроб Зафар. Большинство членов движения проживают в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Испании, Франции, Великобритании, Норвегии и Швеции. Часть активистов пребывают в Турции, США, Канаде и России.

В 2014–2024 годах активисты движения регулярно проводили митинги против политики президента Таджикистана Эмомали Рахмона в разных странах, включая Россию, обвиняя его в коррупции, авторитаризме и подавлении свободы слова. В 2016-м члены «Группы 24» участвовали в конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве, где представляли «доклад о ситуации с правами человека в Таджикистане».