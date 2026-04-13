На «Красной Поляне» сезон катания продлится до 9 мая

Горнолыжный курорт «Красная Поляна» в Сочи изменил режим работы трасс в связи с завершением части зимнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе курорта, уточнив параметры доступных зон катания и сроки продолжения сезона.

Согласно обновленному графику, со следующего дня прекращается катание на участке между отметками 1,5 тыс. м и 960 м. Данный отрезок трасс выводится из эксплуатации в рамках поэтапного закрытия нижних зон, что связано с сезонным состоянием снежного покрытия и перераспределением нагрузки на инфраструктуру курорта.

При этом работа курорта полностью не останавливается. «Красная Поляна» продолжит принимать гостей до 9 мая, однако катание будет сосредоточено в верхних и наиболее устойчивых по снежным условиям зонах. В частности, для посетителей сохраняется доступ к трассам в секторе «Цирк-2», а также на участках высотного диапазона от 2,2 тыс. м до 1,5 тыс. м.

Таким образом, основная горнолыжная активность смещается в верхнюю часть курорта, где сохраняются оптимальные условия для эксплуатации трасс и безопасного катания. В нижних зонах, напротив, фиксируется снижение стабильности снежного покрова, что и стало основанием для корректировки режима работы.

Дополнительно в текущем сезоне прекращается вечернее катание. Этот формат ранее был доступен в рамках расширенного графика работы, однако в финальной стадии зимнего периода он выводится из расписания.

Изменения на «Красной Поляне» происходят на фоне завершения зимнего сезона на других курортах Сочи. В частности, «Роза Хутор» ранее объявил о полном закрытии зимнего сезона и переходе к регламентным работам на канатных дорогах. Часть инфраструктуры там временно приостановлена для технического обслуживания, при этом отдельные маршруты продолжают функционировать в межсезонном режиме.

В целом горный кластер Сочи входит в финальную фазу зимнего туристического сезона. По отраслевой практике, активный горнолыжный период традиционно завершается в начале мая, после чего курорты переходят к подготовке летней инфраструктуры и сезонных туристических программ.

Мария Удовик