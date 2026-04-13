ФАС предложила изменить методику расчета тарифов техосмотра автомобилей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 13 апреля опубликовала на regulation.gov.ru уведомление о разработке приказа, которым вносятся поправки в ведомственную методику расчета предельных тарифов на ТО.

Данная методика, введенная в 2022 году, среди прочего обязывает регионы собирать предложения с операторов ТО по изменению тарифов. По действующим правилам предложения должны направить не менее 50% региональных операторов. Если квота не набирается, то тариф индексируется по инфляции. По факту необходимую информацию для расчетов бизнес представляет крайне редко. ФАС предлагает снизить порог, но до какого конкретно значения, неизвестно, поскольку проекта приказа еще не опубликовано. Поправка, надеются в службе, будет «стимулировать операторов представлять необходимую информацию, что впоследствии может привести к более широкому применению в регионах расчетного метода».

Одновременно с этим в новом варианте методики будет учтена новая 500-рублевая госпошлина, введенная с 1 января 2025 года поправками к Налоговому кодексу. Речь идет о пошлине, которую оплачивают автовладельцы дополнительно к официальному тарифу на ТО за формирование диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО) МВД. Каким конкретным образом эта пошлина будет учитываться, также не ясно, поскольку проекта приказа еще нет.

С января 2026 года в соответствии с действующей методикой ФАС тарифы на техосмотр легковых автомобилей повысились в среднем на 9,7%. Один из самых дорогих ТО — на Чукотке (5,4 тыс. руб. за машину) и в Санкт-Петербурге (2 тыс. руб.). С 2021 года регулярный техосмотр обязателен для прохождения легковыми такси, грузовиками и автобусами. Физлица—владельцы легковых авто обязаны проходить ТО только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию машин. В 2024 году было оформлено 5,9 млн диагностических карт по итогам техосмотра легковых машин. Данных за 2025 год еще не публиковалось.

Иван Буранов