Большой Ковш черпнет банкротный объект

Торговый комплекс Welcome в Выборге планируют продать с банкротного торга за 437,7 млн рублей. Здание неоднократно меняло владельцев, последний из которых — ООО «И.Л.С.» Александра Горшкова — был признан несостоятельным в октябре 2025 года. Эксперты называют предлагаемую цену за объект сильно завышенной и сомневаются, что торги вызовут ажиотаж у потенциальных покупателей. Наиболее перспективным вариантом применения здания аналитики видят перепрофилирование площадей под гостиницу с офисной, торговой частью и общественно-досуговым пространством, так как сочетание разных функций позволит инвестору диверсифицировать риски и увеличить доходность объекта.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Здание на набережной 40–летия ВЛКСМ (является выявленным ОКН—«Ъ») было построено в 1937 году по проекту архитектора Аарне Эрви

Торговый комплекс Welcome на берегу бухты Большой Ковш (Салакка-Лахти) в Выборге выставили на торги за 437,7 млн рублей в рамках банкротства его владельца — компании «И.Л.С.». Площадь объекта составляет 12,3 тыс. кв. м, арендопригодная площадь — около 6,5 тыс. кв. м. Заявки на конкурс принимают до 12 мая, следует из данных сайта Федресурс.

Здание на набережной 40-летия ВЛКСМ (является выявленным ОКН.— «Ъ») было построено в 1937 году по проекту архитектора Аарне Эрви. В советское время в нем размещался завод по производству колясок. После распада Советского Союза объект долгое время пустовал, затем здание перепрофилировали под торговый центр. Открытие было запланировано на 2014 год, но, по данным городских СМИ, так и не состоялось. В 2017 году торговый центр пытались продать на портале объявлений Avito за 550 млн рублей.

Объект неоднократно менял собственников. До 2021 года ТЦ принадлежал ООО «РИФ» Александра Виноградова, признанного в ноябре 2020 года банкротом по заявлению банка «Санкт-Петербург» из-за долга в 552,2 млн рублей. В ходе реализации активов должника здание на торгах за 324 млн рублей купило петербургское ООО «Триумф» Геннадия Дибина. Нынешним владельцем ТЦ Welcome является ООО «И. Л. С.» Александра Горшкова. Компания задолжала в том числе 307,7 млн рублей ООО «Лизинг брокер» и в октябре 2025 года также была признана банкротом.

Директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов считает предлагаемую цену за объект сильно завышенной. Такого же мнения придерживается директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева, добавляя, что торги вряд ли вызовут ажиотаж у потенциальных покупателей. В свою очередь партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин стоимость предложения в пересчете на квадратный метр называет вполне адекватной.

Антон Орлов предполагает, что здание может быть использовано под МФК с торговыми помещениями и офисами. Также возможен редевелопмент под жилье или апартаменты. Екатерина Андреева наиболее перспективным вариантом видит перепрофилирование площадей под гостиницу с офисной, торговой частью и общественно-досуговым пространством. Сочетание разных функций позволит инвестору диверсифицировать риски и увеличить доходность объекта. Однако перепрофилирование всех площадей под отель потребует существенных затрат, что увеличит сроки окупаемости вложений.

Вариант с открытием в здании бизнес-центра выглядит рискованно, размышляет эксперт. С учетом ограниченного спроса и низких ставок аренды в Выборге собственнику будет сложно вернуть вложения в приемлемый срок. Использование же площадей под торговый центр нецелесообразно. Посещаемость подобных объектов снижается из-за перетока аудитории на маркетплейсы. Кроме того, для Выборга торговый центр такой большой площади выглядит избыточным.

По мнению Валерия Трушина, потенциал у площадки есть, при этом важно учитывать текущую рыночную конъюнктуру. Даже если рассматривать возможность редевелопмента под жилую функцию, спрос на точечные проекты в Выборге ограничен. Локация сама по себе качественная, и в более крупном городе на подобной площадке можно было бы рассматривать проекты более высокого класса, однако для Выборга это более сложная история с точки зрения реализации.

Владимир Колодчук