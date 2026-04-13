Winline Basket Cup — внутрисезонный турнир, проведенный Единой лигой ВТБ,— завершился «Финалом четырех» в Санкт-Петербурге. В решающем матче московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС. Генеральный директор лиги Илона Корстин рассказала корреспонденту “Ъ” Роману Левищеву об итогах первого розыгрыша турнира и будущем кубка.

Генеральный директор Единой лигой ВТБ Илона Корстин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Генеральный директор Единой лигой ВТБ Илона Корстин

— Продвигая Winline Basket Cup, Единая лига ВТБ часто делает акцент на популяризации баскетбола, привлечении новой аудитории. Насколько турнир удался с этой точки зрения?

— Опыт очень позитивный, полезный для всего баскетбольного сообщества, потому что мы показали, как можно и нужно проводить баскетбольные матчи, совмещая шоу и высокую спортивную составляющую. Думаю, что многие болельщики не узнали КСК «Арена» — настолько он преобразился. Посмотрите на медиаповерхности… На «Зените» этого всего нет. А они очень украшают, повышают привлекательность для болельщиков, позволяют больше с ними взаимодействовать. И вообще, мы поняли, что реклама в том виде, в каком она существовала раньше, теперь устарела.

— К каким новым способам обратились?

— Сейчас мы продвигаем продукт через популярных молодежных блогеров — людей с охватами в несколько сотен тысяч подписчиков в соцсетях, а иногда и свыше миллиона. Через эти каналы мы нашли выход на молодежь — не только ту, что уже разбирается в баскетболе, она-то и так придет. Winline Basket Cup привлекает людей, которые баскетболом не увлекаются. Вот выступил Toxi$ (российский рэпер, настоящее имя — Андрей Смелянский.— “Ъ”). Я его не очень хорошо знаю, но молодежь современная очень ценит этого артиста.

— Турнир коммерческий, он организован совместно с букмекерской компанией Winline. Расскажите о финансовой стороне взаимодействия со спонсором.

— Лига использует средства, которые выделила Winline на развитие этого турнира. Большая часть этих средств уходит на премиальные командам.

— Напомните, что это за премиальные.

— За каждый матч группового этапа вне зависимости от результата команды получают по 2 млн руб., а те, кто вышел в «Финал четырех», борются за премиальные, которые распределяются исходя из занятых мест.

Первая команда получает сверху 10 млн руб., вторая — 8 млн, третья — 6 млн, четвертая — 4 млн руб. Победитель получает в общей сложности 22 млн руб. С одной стороны, большие деньги. С другой — может быть, не такие огромные… Но по крайней мере они позволяют клубам полностью закрывать бюджет на логистику и проживание во время турнира. В наши времена это важная часть бюджета.

— Чтобы эти цифры не висели в вакууме — сколько, для сравнения, получает победитель Единой лиги ВТБ сейчас?

— В Единой лиге ВТБ есть премиальные за результат: победитель получает 10 млн руб. Есть и другие бонусы: показатель эффективности, маркетинг, финансовый драфт. Так или иначе, по спортивному принципу победитель внутрисезонного кубка получает больше, чем победитель чемпионата.

— А сама Единая лига ВТБ что-то зарабатывает на Winline Basket Cup?

— Лига зарабатывает на билетах на «Финал четырех». В общем-то другого прямого заработка нет. Спонсор выделил средства на проведение турнира, все эти средства мы потратили. Каждый матч — это большие затраты на застройку, освещение, привлечение артистов, шоу-программу.

— Есть ли планы в следующем сезоне провести новый розыгрыш кубка?

— Будем вести переговоры с нашим партнером. Сделаем выводы, посчитаем бюджет… Самостоятельно, за свои средства лига не сможет провести такой турнир — его получится организовать только с помощью нашего спонсора. Но планы есть, потому что опыт очень позитивный. Клубы отмечают, что интерес болельщиков повысился.

— Winline предварительно заинтересована в продолжении?

— Да, заинтересована.

— Турнир носит статус международного. Мы увидели интересный молодежный проект — сербскую «Мегу» — и середняка Адриатической лиги боснийскую команду «Игокеа», которая все шесть матчей проиграла. Есть ли ощущение, что они недостаточно конкурентны, не дают клубам Единой лиги ВТБ необходимого стимула?

— Не соглашусь здесь. У нас были опасения в начале сезона, что эти команды недостаточно сильные для нашего турнира. Но на самом деле время показало, что они подошли. Если смотреть на турнирную таблицу регулярного чемпионата, там «Локомотив-Кубань» идет в четверке. Здесь «Локомотив-Кубань» не вышел из группы, в том числе проиграв «Меге».

— Но все же обе зарубежные команды тоже не вышли из группы. Есть ли желание как-то усовершенствовать соревновательное поле?

— Здесь ведь вопрос в том, что многие иностранные клубы заиграны в международных соревнованиях, у них очень плотный график. Те, кто играет в Евролиге, физически не могут участвовать. Затем есть вопрос логистики и перелетов. Вот Сербия и Республика Сербская — те направления, куда мы можем долететь. Множество нюансов, на которые мы тоже будем обращать внимание в следующем сезоне.

— Статус международного турнира несет больше имиджевую нагрузку для лиги? Это элемент престижа?

— Изначально Единая лига ВТБ была международной. В этом году она этого статуса лишилась (с уходом баскетбольного клуба «Астана».— “Ъ”). Мы компенсировали это нашим кубком. Дали возможность российским командам иметь международный опыт, попробовать свои силы против иностранных соперников. Считаем, что для болельщиков это тоже интересно в период такого голода.

— Голод — если иметь в виду под этим международную изоляцию — когда-нибудь закончится. В европейском баскетболе сейчас происходят некоторые изменения: возможный вход NBA Europe, слухи об объединении проекта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с Евролигой. Как Единая лига ВТБ на это смотрит?

— Мы участвуем в переговорном процессе, следим за ситуацией, со всеми общаемся. У нас очень хорошие взаимоотношения и с Евролигой, и с Международной федерацией баскетбола, в НБА тоже есть контакты. Но на данном этапе наша позиция — это позиция наблюдателя, выжидательная. Очень быстро все меняется. Разные условия… Примеряем все эти соревнования на себя. Если ситуация изменится, мы, конечно же, открыты.

— Представители NBA Europe выходили как-то на российские клубы?

— Представители НБА общаются с Евролигой и международными федерациями баскетбола, также они общались напрямую с клубами, в которых заинтересованы. Насколько я знаю, конкретных предложений от НБА нашим клубам не поступало. На сегодняшний день российские клубы могут получить международный опыт только в рамках соревнований, проводимых Единой лигой ВТБ.

Роман Левищев