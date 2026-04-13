Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
«Мы показали, как можно и нужно проводить баскетбольные матчи»

Илона Корстин — о новом баскетбольном кубке и международных перспективах российских клубов

Winline Basket Cup — внутрисезонный турнир, проведенный Единой лигой ВТБ,— завершился «Финалом четырех» в Санкт-Петербурге. В решающем матче московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС. Генеральный директор лиги Илона Корстин рассказала корреспонденту “Ъ” Роману Левищеву об итогах первого розыгрыша турнира и будущем кубка.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Продвигая Winline Basket Cup, Единая лига ВТБ часто делает акцент на популяризации баскетбола, привлечении новой аудитории. Насколько турнир удался с этой точки зрения?

— Опыт очень позитивный, полезный для всего баскетбольного сообщества, потому что мы показали, как можно и нужно проводить баскетбольные матчи, совмещая шоу и высокую спортивную составляющую. Думаю, что многие болельщики не узнали КСК «Арена» — настолько он преобразился. Посмотрите на медиаповерхности… На «Зените» этого всего нет. А они очень украшают, повышают привлекательность для болельщиков, позволяют больше с ними взаимодействовать. И вообще, мы поняли, что реклама в том виде, в каком она существовала раньше, теперь устарела.

— К каким новым способам обратились?

— Сейчас мы продвигаем продукт через популярных молодежных блогеров — людей с охватами в несколько сотен тысяч подписчиков в соцсетях, а иногда и свыше миллиона. Через эти каналы мы нашли выход на молодежь — не только ту, что уже разбирается в баскетболе, она-то и так придет. Winline Basket Cup привлекает людей, которые баскетболом не увлекаются. Вот выступил Toxi$ (российский рэпер, настоящее имя — Андрей Смелянский.— “Ъ”). Я его не очень хорошо знаю, но молодежь современная очень ценит этого артиста.

— Турнир коммерческий, он организован совместно с букмекерской компанией Winline. Расскажите о финансовой стороне взаимодействия со спонсором.

— Лига использует средства, которые выделила Winline на развитие этого турнира. Большая часть этих средств уходит на премиальные командам.

— Напомните, что это за премиальные.

— За каждый матч группового этапа вне зависимости от результата команды получают по 2 млн руб., а те, кто вышел в «Финал четырех», борются за премиальные, которые распределяются исходя из занятых мест.

Московский ЦСКА выиграл Winline Basket Cup

Первая команда получает сверху 10 млн руб., вторая — 8 млн, третья — 6 млн, четвертая — 4 млн руб. Победитель получает в общей сложности 22 млн руб. С одной стороны, большие деньги. С другой — может быть, не такие огромные… Но по крайней мере они позволяют клубам полностью закрывать бюджет на логистику и проживание во время турнира. В наши времена это важная часть бюджета.

— Чтобы эти цифры не висели в вакууме — сколько, для сравнения, получает победитель Единой лиги ВТБ сейчас?

— В Единой лиге ВТБ есть премиальные за результат: победитель получает 10 млн руб. Есть и другие бонусы: показатель эффективности, маркетинг, финансовый драфт. Так или иначе, по спортивному принципу победитель внутрисезонного кубка получает больше, чем победитель чемпионата.

— А сама Единая лига ВТБ что-то зарабатывает на Winline Basket Cup?

— Лига зарабатывает на билетах на «Финал четырех». В общем-то другого прямого заработка нет. Спонсор выделил средства на проведение турнира, все эти средства мы потратили. Каждый матч — это большие затраты на застройку, освещение, привлечение артистов, шоу-программу.

— Есть ли планы в следующем сезоне провести новый розыгрыш кубка?

— Будем вести переговоры с нашим партнером. Сделаем выводы, посчитаем бюджет… Самостоятельно, за свои средства лига не сможет провести такой турнир — его получится организовать только с помощью нашего спонсора. Но планы есть, потому что опыт очень позитивный. Клубы отмечают, что интерес болельщиков повысился.

— Winline предварительно заинтересована в продолжении?

— Да, заинтересована.

— Турнир носит статус международного. Мы увидели интересный молодежный проект — сербскую «Мегу» — и середняка Адриатической лиги боснийскую команду «Игокеа», которая все шесть матчей проиграла. Есть ли ощущение, что они недостаточно конкурентны, не дают клубам Единой лиги ВТБ необходимого стимула?

— Не соглашусь здесь. У нас были опасения в начале сезона, что эти команды недостаточно сильные для нашего турнира. Но на самом деле время показало, что они подошли. Если смотреть на турнирную таблицу регулярного чемпионата, там «Локомотив-Кубань» идет в четверке. Здесь «Локомотив-Кубань» не вышел из группы, в том числе проиграв «Меге».

— Но все же обе зарубежные команды тоже не вышли из группы. Есть ли желание как-то усовершенствовать соревновательное поле?

— Здесь ведь вопрос в том, что многие иностранные клубы заиграны в международных соревнованиях, у них очень плотный график. Те, кто играет в Евролиге, физически не могут участвовать. Затем есть вопрос логистики и перелетов. Вот Сербия и Республика Сербская — те направления, куда мы можем долететь. Множество нюансов, на которые мы тоже будем обращать внимание в следующем сезоне.

— Статус международного турнира несет больше имиджевую нагрузку для лиги? Это элемент престижа?

— Изначально Единая лига ВТБ была международной. В этом году она этого статуса лишилась (с уходом баскетбольного клуба «Астана».— “Ъ”). Мы компенсировали это нашим кубком. Дали возможность российским командам иметь международный опыт, попробовать свои силы против иностранных соперников. Считаем, что для болельщиков это тоже интересно в период такого голода.

— Голод — если иметь в виду под этим международную изоляцию — когда-нибудь закончится. В европейском баскетболе сейчас происходят некоторые изменения: возможный вход NBA Europe, слухи об объединении проекта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с Евролигой. Как Единая лига ВТБ на это смотрит?

— Мы участвуем в переговорном процессе, следим за ситуацией, со всеми общаемся. У нас очень хорошие взаимоотношения и с Евролигой, и с Международной федерацией баскетбола, в НБА тоже есть контакты. Но на данном этапе наша позиция — это позиция наблюдателя, выжидательная. Очень быстро все меняется. Разные условия… Примеряем все эти соревнования на себя. Если ситуация изменится, мы, конечно же, открыты.

— Представители NBA Europe выходили как-то на российские клубы?

— Представители НБА общаются с Евролигой и международными федерациями баскетбола, также они общались напрямую с клубами, в которых заинтересованы. Насколько я знаю, конкретных предложений от НБА нашим клубам не поступало. На сегодняшний день российские клубы могут получить международный опыт только в рамках соревнований, проводимых Единой лигой ВТБ.

Роман Левищев

Фотогалерея

«Финал четырех» в Санкт-Петербурге

Предыдущая фотография
Главный тренер команды ЦСКА Андреас Пистиолис празднует победу над командой УНИКС в финальном матче WINLINE Basket Cup

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игроки команды ЦСКА, занявшей 1-е место в турнире, во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игроки команды УНИКС (Казань) Андрей Лопатин (слева) и Михаил Беленицкий (в центре), и игрок команды «Парма» (Пермский край) Террелл Картер (справа) во время полуфинального матча WINLINE Basket Cup

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок Пармы» Террелл Картер (справа) во время полуфинального матча с казанским УНИКСом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный тренер баскетбольной команды «Парма» Евгений Пашутин во время матча с УНИКСом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Картер Террелл из «Пармы» (слева) и Дишон Пьерр из УНИКСа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Андрей Лопатин из УНИКСа (в центре) в борьбе за мяч с игроками из «Пармы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дмитрий Кулагин из УНИКСа (справа) во время полуфинального матча с «Пармой», закончившегося со счетом 104:83 в пользу УНИКСа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Выступление команды по чирлидингу перед матчем «Зенит» - ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок команды «Зенит» (Санкт-Петербург) Андрей Мартюк (справа) в полуфинальном матче с командой ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок команды ЦСКА Мело Тримбл (слева) и игрок команды «Зенит» Ксавьер Мун (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок команды «Зенит» Ксавьер Мун (справа) в падении

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок ЦСКА Самсон Руженцев (слева) и игрок «Зенита» Владислав Емченко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок ЦСКА Антон Астапкович (слева) и игрок «Зенита» Лука Шаманич (в центре) в полуфинальном матче WINLINE Basket Cup, закончившемся со счетом 74:88 в пользу ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Рэп-исполнитель Alblak 52 (Кирилл Каджия) выступает перед матчем за третье место между командами «Зенит» и «Парма»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч за третье место между командами «Зенит» и «Парма»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок «Пармы» Террелл Картер во время матча с «Зенитом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок «»Пармы» Виктор Сандерс (справа) во время матча с «Зенитом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок «Пармы» Виктор Сандерс (слева) и игрок «Зенита» Ксавьер Мун (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок команды «Парма» Виктор Сандерс (слева) во время матча с «Зенитом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок команды «Зенит» Ксавьер Мун (справа) в матче против «Пармы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Выступление талисманов «Пармы» и «Зенита»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок «Зенита» Джонни Джэзунг (справа) и игрок «Пармы» Террелл Картер (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч за третье место между «Зенитом» и «Пармой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игроки «Зенита» и «Пармы» после матча за третье место WINLINE Basket Cup, закончившегося счетом 89:95 в пользу «Пармы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Диджеи разогревают аудиторию во время «Финала четырех» WINLINE Basket Cup

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Финальный матч WINLINE Basket Cup между командами ЦСКА (Москва) и УНИКС (Казань)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок ЦСКА Иван Ухов (слева) и игрок УНИКСа Алексей Швед во время финального матча

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок ЦСКА Мело Тримбл (слева) и игрок УНИКСа Михаил Беленицкий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок ЦСКА Мело Тримбл (слева) и игрок УНИКСа Джален Рейнольдс (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок УНИКСа Михаил Беленицкий (на паркете) во время финального матча с ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок ЦСКА Антониус Кливленд (слева) и игрок УНИКСа Руслан Абдулбасиров в финальном матче WINLINE Basket Cup, закончившегося со счетом 73:62 в пользу ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Команда ЦСКА после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 33

Смотреть

Новости компаний Все