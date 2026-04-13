Сборная России обыграла команду Сербии в товарищеском турнире по паделу

Сборная России по паделу одержала победу над командой Сербии в товарищеском турнире, который был организован при поддержке букмекерской компании FONBET. Соревнования прошли в Москве с 11 по 12 апреля.

В первый соревновательный день прошли матчи с участием четырех мужских и трех женских пар. Во всех встречах сильнее оказались российские спортсмены. Во второй день был организован турнир смешанных пар, где российские и сербские игроки выступили вместе. У мужчин победителями стали Эрик Томайдис и Душан Костич. В соревновании женских смешанных пар лучшими стали Полина Чиркова и Лидия Самарджич.

Матчевые встречи между сборными прошли в рамках укрепления двустороннего спортивного сотрудничества и реализации Меморандума о взаимопонимании между федерациями падела России и Сербии, который был подписан в августе 2025 года. 10 апреля делегации падела двух стран посетили министерство спорта РФ.

Президент Федерации падела Сербии Джордже Мияйлович предложил организовать состязания сборных на площадке Всемирной выставки «Экспо-2027», которая пройдет с 15 мая по 15 августа в Белграде. Отмечается, что в турнире под названием «Балканский кубок» смогут принять участие команды Сербии, Хорватии, Черногории, Словении, Венгрии, Болгарии и России.

«Мы в очередной раз убедились, что Россия умеет проводить любые спортивные мероприятия на самом высоком уровне. Этот товарищеский турнир и рабочие встречи, которые мы проводили на протяжении нашего визита в Москву, заложили еще более прочный фундамент в отношения между федерациями падела наших стран»,— заявил председатель совета директоров Федерации падела Сербии Александар Радивоевич.

Арнольд Кабанов