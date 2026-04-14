Работа со всех сторон

Власти будут усиливать контроль за неформальной занятостью, работодатели продолжат добиваться большей гибкости в регулировании отношений со своими сотрудниками, а профсоюзы намерены защищать обделенных социальными правами «платформенных» работников. Такие выводы можно было сделать из прошедшей в Совете федерации дискуссии, поводом для которой стало 25-летие российского Трудового кодекса.

Взгляды трех сторон социального партнерства «правительство — работодатели — профсоюзы» на действующий уже четверть века Трудовой кодекс были представлены в ходе прошедшего 13 апреля в Совете федерации заседания круглого стола «Трудовой кодекс РФ: 25 лет. Путь трансформации трудовых отношений и перспективы развития».

Замдиректора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Татьяна Маленко отметила, что в принятый в 2001 году ТК не раз вносились поправки, подстраивающие его под происходящие перемены. «Необходимость в них возникала по мере изменения ситуации на российском рынке труда, который за это время был как трудодефицитным, так и трудоизбыточным»,— напомнила представитель ведомства (уровень безработицы в этот период менялся внутри максимума в 8,2% в 2008 году и минимума в 2,4% в 2025-м).

Важным достижением в Минтруде считают реализацию положений ст. 133 ТК о сумме минимального размера оплаты (МРОТ), которая должна быть не ниже прожиточного минимума.

«Сейчас МРОТ выше прожиточного минимума более чем на треть, что позволяет обеспечить защиту заработка населения даже с минимальными доходами»,— отметила Татьяны Маленко.

По части дальнейшего улучшения трудового законодательства министерство считает правильным наделить Роструд правом обращаться в суд при выявлении некорректно оформленных трудовых отношений. Ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2026 года подготовить такие поправки — речь идеи об изменении гражданско-правовых договоров на трудовые, когда выясняется, что соглашения с самозанятыми или другими подрядчиками фактически скрывают трудовые отношения.

И. о. гендиректора ФГБУ ВНИИ труда Минтруда Владимир Смирнов важным изменением в нормотворчестве назвал решение Конституционного суда, который в 2017 году запретил при исчислении размера МРОТ включать в него различные стимулирующие выплаты. Он напомнил, что МРОТ можно устанавливать на уровне выше федерального, включив соответствующие обязательства компаний в региональные отраслевые соглашения, но в половине субъектов РФ такого не происходит.

Представлявший на заседании работодателей заместитель управляющего директора управления рынка труда и социального партнерства РСПП Роман Страхов высказался за пересмотр некоторых положений ТК, с тем чтобы сделать регулирование более гибким. Сейчас, по его словам, у работодателей «особенно востребованы инструменты оптимизации управления рабочей силой». Недавно правительство уже поддержало инициативу РСПП в этой области об увеличении верхнего лимита сверхурочных часов рабочего времени (см. “Ъ” от 10 февраля).

Представлявший профсоюзы руководитель правового департамента аппарата ФНПР Яков Купреев сообщил, что объединения работников сейчас более всего беспокоят права работающих через цифровые платформы. «Эта категория не имеет сейчас положенных социальных гарантий. Поэтому мы разработали собственную версию посвященной им главы ТК и в декабре представили ее сторонам социального партнерства»,— сообщил представитель ФНПР. Речь идет о законопроекте, вводящем в ТК понятие «платформенный работник», и детально описывающем случаи, когда отношения с ним необходимо признать трудовыми.

Анастасия Мануйлова