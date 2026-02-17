«Профессионалитету» поможет заграница

В ходе Недели российского бизнеса компании обсудили перспективы своего участия в программах среднего профессионального образования зарубежных колледжей — по аналогии с «Профессионалитетом» в РФ. Это позволило бы им впоследствии импортировать в страну специалистов, уже подготовленных к требованиям российских компаний. В сочетании с грядущим переходом на организованный набор трудовых мигрантов эта инициатива позволит им решить будущую проблему дефицита кадров.

Российским компаниям необходимо начинать работать с колледжами дружественных стран, чтобы избежать в будущем дефицита специалистов со средним профессиональным образованием. Об этом в ходе круглого стола «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» сообщил зампред комитета РСПП по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и ориентации Михаил Иванов.

«Мы должны более активно участвовать в подготовке специалистов в дружественных странах. Колледжи РФ, лидирующие в проекте "Профессионалитет" могли бы партнериться с наиболее крупными и профессиональными колледжами за рубежом. Эти колледжи могли бы не только адаптировать свои учебные программы под кадровые нужды российских компаний, но и ввести у себя уроки русского языка и культуры. По итогам трехлетнего обучения по таким программам мы бы получали специалистов, максимально подходящих для работы в нашей стране»,— отметил он.

Напомним, по кадровому прогнозу Минтруда, к 2032 году основной спрос на рынке придется на «синих воротничков». В числе наиболее востребованных профессий — инженеры, бурильщики, швеи (подробнее см. “Ъ” от 11 марта). Чтобы стимулировать абитуриентов выбирать обучение по программам среднего профессионального образования, в 2022 году правительство запустило федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого колледжи получают средства на обновление учебных программ и инфраструктуры от властей и бизнеса, стремясь выпускать специалистов, максимально ориентированных на запросы рынка труда. Сейчас проект объединяет 506 кластеров в 86 регионах, к концу 2026 года к нему должны присоединиться все 89 субъектов РФ.

Сейчас наибольшая доля трудовых мигрантов приезжает в РФ из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии — можно предположить, что именно с этими странами партнерство в сфере образования будет обсуждаться в первую очередь.

Однако идея МВД о переходе к организованному набору трудовых мигрантов предполагает постоянную ротацию специалистов — работать они смогут только по краткосрочным контрактам, напоминает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «Вряд ли абитуриенты будут готовы ориентироваться на карьеру в другой стране и учить ее язык, чтобы потом проработать там год»,— говорит она. Квалифицированные специалисты, которыми иностранцы станут в результате такого обучения, будут заинтересованы в многолетних контрактах с возможностью привезти сюда семью, предполагает она.

Напомним, МВД подготовило проект федерального закона об оргнаборе в декабре 2025 года и планирует протестировать новый механизм в 2027–2029 годах. Его участники-иностранцы будут получать специальные идентификационные карты, действительные в течение года, если они въезжают в РФ на безвизовой основе. «Мы давно предлагали вкладываться в обучение нужных нам специалистов в соседних странах. Но это, действительно, идет вразрез и с идеей тотального оргнабора, и в целом с направлением миграционной политики, стремящейся заменить мигрантов из СНГ мигрантами из дальнего зарубежья»,— соглашается научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Юлия Флоринская. С другой стороны, добавляет она, участвующие в образовательных программах за российский счет иностранцы, получив образование, могут выбрать для трудоустройства другую страну. Следовательно, механизм должен предусматривать жесткие и четко установленные условия обязательной отработки в России после завершения обучения. В Минпросвещения не ответили на запрос “Ъ” о перспективах внедрения ускоренной процедуры признания дипломов для таких зарубежных колледжей.

Альтернативным способом подтверждения навыков иностранных работников могла бы стать оценка квалификации мигрантов — как отмечает глава Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко, в идеале процедура оценки должна проводиться до въезда мигранта в РФ, что позволит минимизировать риски для работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу в массовом порядке. «Таким образом можно предотвратить ситуации, когда специалист оказывается не готов к выполнению поставленных задач или не соответствует предъявляемым требованиям безопасности»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова