В Анапе завершили основные работы по очистке берега от нефтепродуктов

В Краснодарском крае завершили основные работы по ликвидации последствий выброса нефтесодержащих продуктов на побережье Черного моря. Очистка проводилась на косе между селом Витязево и станицей Благовещенской, где ранее зафиксировали загрязнение береговой линии, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

По данным краевого оперативного штаба, в общей сложности специалисты очистили около 1 км прибрежной территории. Накануне было приведено в порядок 400 м побережья, 13 апреля дополнительно расчищено еще 600 метров. Новых выбросов нефтепродуктов на данном участке не зафиксировано.

К работам были привлечены силы МЧС России, Морспасслужбы и аварийно-спасательного формирования «Кубань-СПАС». Всего в ликвидации последствий участвовали порядка 110 специалистов, а также около 20 волонтеров. Для проведения работ задействовали 17 единиц специализированной техники.

В ходе очистки с побережья собирали загрязненный грунт, содержащий нефтепродукты. Ранее на отдельных участках, в том числе на пляже «Тортуга» в Витязево, было собрано более тысячи мешков песка с примесями мазута.

Как сообщалось ранее, источник загрязнения был выявлен в акватории Черного моря примерно в 11 км от берега Анапы. Обнаруженное нефтяное пятно под воздействием ветра смещалось в сторону береговой линии на участке Анапа—Витязево. Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения специалисты применили комплекс защитных мер, включая обработку поверхности воды биосорбентами и установку боновых заграждений.

Кроме того, на отсыпных участках побережья были сформированы защитные валы, призванные минимизировать возможное попадание нефтепродуктов на берег. По оценкам специалистов, одной из вероятных причин появления загрязнения могли стать инциденты с гражданскими судами в акватории Черного и Азовского морей.

Мария Удовик