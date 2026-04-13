Владельца красноярского ТРК «Звездный» обязали выплатить компенсацию за пожар

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск ООО «ДНС Ритейл» о взыскании с ООО «Фурор» ущерба за пожар в ТРК «Звездный» (Красноярск). Организацию обязали выплатить 4,18 млн руб. в качестве возмещения ущерба, 222,4 тыс. руб. расходов по проведению досудебной экспертизы и 157,3 тыс. руб. на судебные расходы по оплате госпошлины.

В обоснование требований истец указал, что между ним и ответчиком был заключен договор аренды нежилого помещения площадью 565 кв.м в торговом комплексе, принадлежащем компании «Фурор» на праве собственности. В январе 2024 года в ТРК «Звездный» произошло возгорание в одном из павильонов на площади 30 кв. м.

В результате инцидента пострадали товарно-материальные ценности «ДНС Ритейл», сумма ущерба превысила 4,1 млн руб. «Причиной возникновения пожара стал аварийный режим работы электрооборудования электросветильника. В здании торгового комплекса имелись нарушения требований пожарной безопасности и электробезопасности», указал истец.

Александра Стрелкова