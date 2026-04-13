Суд отклонил иск «Гемонта» к «Ак Барс Лизинг» на 262 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказал ООО «Гемонт» (структура турецкой Gemont) в требованиях к АО «Ак Барс Лизинг» о взыскании 262 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Спор возник после расторжения договора лизинга и продажи изъятого имущества «Нижнекамскнефтехиму» за 147,6 млн рублей.

«Гемонт» настаивал, что рыночная стоимость объектов составляла 326 млн рублей, требуя взыскать разницу как неосновательное обогащение, однако судебная экспертиза оценила имущество в 154,24 млн рублей. В итоге суд не усмотрел недобросовестности в действиях лизингодателя и полностью отказал в иске.

Подробности — в материале «Цена цене рознь».

Влас Северин