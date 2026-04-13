Цена цене рознь

Арбитражный суд Татарстана отказал ООО «Гемонт» — дочерней структуре турецкой инжиниринговой компании Gemont — в иске к АО «Ак Барс Лизинг» о взыскании 262 млн руб. Спор возник после расторжения договора лизинга и последующей продажи изъятого имущества «Нижнекамскнефтехиму» за 147,6 млн руб. Судебная экспертиза оценила его рыночную стоимость в 154,2 млн руб., и суд пришел к выводу, что отклонение в цене не является существенным, не усмотрев признаков недобросовестности в действиях лизингодателя. Юрист отмечает, что добиться пересмотра решения в апелляции возможно лишь в случае назначения повторной экспертизы, которая подтвердит более высокую рыночную стоимость имущества.

Суд отклонил иск дочки турецкого застройщика к «Ак Барс Лизинг» на 262 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Суд отклонил иск дочки турецкого застройщика к «Ак Барс Лизинг» на 262 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказал ООО «Гемонт» (дочерняя фирма турецкой инжиниринговой компании Gemont — прим. «Ъ Волга-Урал») в иске к АО «Ак Барс Лизинг» о взыскании 192,5 млн руб. неосновательного обогащения и 69,5 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

«Ак Барс Лизинг» АО «Ак Барс Лизинг» является 100-процентной дочерней компанией «Ак Барс Банка». Компания предоставляет услуги финансовой аренды спецтехники, автотранспорта, оборудования и недвижимости. По данным Rusprofile, выручка «Ак Барс Лизинга» в 2025 году сократилась на 72% и составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль упала на 97% — до 6,5 млн рублей, а стоимость компании выросла на 1%, до 1,2 млрд рублей.

Спор возник из договора выкупного лизинга, заключенного в апреле 2020 года. По его условиям «Ак Барс Лизинг» приобрел и передал истцу модульные здания и сооружения. Общая сумма лизинговых платежей составила 643,8 млн руб., из которых, по данным суда, «Гемонт» выплатил 504 млн руб., то есть более 78% стоимости договора.

В 2022 году из-за просрочки платежей договор был расторгнут лизингодателем в одностороннем порядке, имущество изъято и впоследствии реализовано «Нижнекамскнефтехиму» — ранее «Гемонт» выступал подрядчиком на предприятии. Сумма сделки составила 147,6 млн руб.

«Гемонт» на НКНХ «Гемонт» — дочерняя структура турецкой компании Gemont Endustri Tesisleri Imalat Ve Montaj AS (Gemont), основанной в 1991 году со штаб-квартирой в Стамбуле. Контракт между ООО «Гемонт» и «Нижнекамскнефтехимом» на строительство установки этилена ЭП-600 был заключен в феврале 2020 года, а завершить проект планировали до июля 2023 года. Однако в 2022 году заказчик расторг договор по своей инициативе. В апреле 2023 года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление «Гемонта» о собственном банкротстве — сумма долга составила 18,6 млрд рублей. В итоге строительство установки продолжили российские компании и завершили его в конце 2024 года.

Истец настаивал, что продажа проведена по заниженной цене. По его расчетам, рыночная стоимость объектов на момент реализации составляла 326 млн руб., что более чем в два раза выше фактической цены сделки. «Гемонт» полагал, что ответчик действовал недобросовестно, реализовав имущество без торгов и по цене, близкой к сумме задолженности, и требовал взыскать разницу как неосновательное обогащение.

Ответчик иск не признал. В «Ак Барс Лизинге» указали, что договор был расторгнут из-за ненадлежащего исполнения обязательств самим истцом, который прекратил платежи с февраля 2022 года. Компания также настаивала, что реализация имущества была проведена экономически обоснованно — единым лотом собственнику земельного участка, без демонтажа и транспортировки. По оценке ответчика, это позволило избежать дополнительных затрат более чем на 223 млн руб.

В ходе разбирательства суд назначил судебную оценочную экспертизу. Эксперты провели натурный осмотр объектов и определили их рыночную стоимость на дату изъятия в 154,24 млн руб. — что практически соответствует цене, по которой имущество приобрел «Нижнекамскнефтехим».

Суд отметил, что разница в 4,28% между ценой реализации и рыночной стоимостью не является существенной — согласно разъяснениям Верховного суда, таковым признается расхождение минимум вдвое. В итоге суд полностью отказал в иске, посчитав, что «Гемонт» не доказал недобросовестность или неразумность действий лизингодателя при продаже имущества.

Если истец решит обжаловать решение, существует вероятность того, что дело может быть разрешено в его пользу, рассказал «Ъ Волга-Урал» адвокат Forward Legal Роман Гусак.

«Для положительного исхода при обжаловании ООО «Гемонт» нужно будет убедить суд апелляционной инстанции в необходимости назначить повторную экспертизу, и эта экспертиза установит, что рыночная стоимость объектов была значительно выше, чем та, по которой лизингодатель продал их третьему лицу», — заявил Роман Гусак.

Тот факт, что ООО «Гемонт» находится в процедуре банкротства, сам по себе никак не влияет на перспективы данного спора. Однако для конкурсного управляющего успех в апелляции и взыскание неосновательного обогащения с лизингодателя может стать возможностью пополнить конкурсную массу и частично рассчитаться с кредиторами.

Влас Северин