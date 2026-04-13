Экс-сенатор Савельев получил 10 лет колонии за подготовку убийства

Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева по делу о подготовке убийства делового партнера. Как сообщает корреспондент “Ъ”, осужденный также лишен госнаград, помимо медалей за войну в Афганистане, ветераном которой он является.

Второй фигурант — трижды судимый житель Тульской области Сергей Дюков — осужден на 8 лет в колонии особого режима. Наказание назначено ему по совокупности с приговором по другому делу. Он признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Савельев — в организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Дело рассматривалось с участием присяжных, которые 12 марта единогласно сочли доказанной вину фигурантов. Господин Дюков заслужил у жюри снисхождение, а господин Савельев — нет. Согласно материалам дела, поводом для подготовки сенатором в 2024 году убийства совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова стали разногласия в ведении бизнеса этой компании. Коммерсанта планировали убить при перевозке из колонии №2 Калужской области, где предприниматель отбывал срок за растрату командировочных, в суд для рассмотрения жалобы.

Тульский бизнесмен Юрий Нефедов, к которому обратился сенатор, выделивший на эту цель $100 тыс., признал вину. По приговору Тверского суда столицы он 25 марта он осужден на четыре года заключения. Частично согласился с обвинением и господин Дюков, который заявил, что не знал, кто заказчик. Он должен был найти исполнителя. Дмитрий Савельев вину отрицал, утверждая, что господин Нефедов его оговорил, чтобы облегчить свою участь.

Алексей Соковнин, Мария Локотецкая