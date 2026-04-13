Экс-сенатор Савельев получил 10 лет колонии за подготовку убийства
Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева по делу о подготовке убийства делового партнера. Как сообщает корреспондент “Ъ”, осужденный также лишен госнаград, помимо медалей за войну в Афганистане, ветераном которой он является.
Фото: Мария Летова, Коммерсантъ
Второй фигурант — трижды судимый житель Тульской области Сергей Дюков — осужден на 8 лет в колонии особого режима. Наказание назначено ему по совокупности с приговором по другому делу. Он признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Савельев — в организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Дело рассматривалось с участием присяжных, которые 12 марта единогласно сочли доказанной вину фигурантов. Господин Дюков заслужил у жюри снисхождение, а господин Савельев — нет. Согласно материалам дела, поводом для подготовки сенатором в 2024 году убийства совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова стали разногласия в ведении бизнеса этой компании. Коммерсанта планировали убить при перевозке из колонии №2 Калужской области, где предприниматель отбывал срок за растрату командировочных, в суд для рассмотрения жалобы.
Тульский бизнесмен Юрий Нефедов, к которому обратился сенатор, выделивший на эту цель $100 тыс., признал вину. По приговору Тверского суда столицы он 25 марта он осужден на четыре года заключения. Частично согласился с обвинением и господин Дюков, который заявил, что не знал, кто заказчик. Он должен был найти исполнителя. Дмитрий Савельев вину отрицал, утверждая, что господин Нефедов его оговорил, чтобы облегчить свою участь.