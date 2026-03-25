«Афганцев» ждут колонии

Четыре года колонии строгого режима — такое наказание назначил Тверской райсуд Москвы ветерану боевых действий в Афганистане Юрию Нефедову, взявшемуся помочь бывшему сенатору и также «афганцу» Дмитрию Савельеву в устранении партнера по бизнесу. Свою вину подсудимый Нефедов полностью признал, выразив сожаление в том, что «пошел на поводу» у знакомого политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Нефедов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Юрий Нефедов

Уголовное дело в отношении 60-летнего учредителя тульского ООО «Подъячье» (специализируется на аренде недвижимости) Юрия Нефедова судья Александра Лашина рассмотрела в особом порядке. В этом случае подсудимый полностью признает вину, а суд не тратит время на исследование доказательств. Еще на следствии господин Нефедов заключил с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на соучастников. Это дало ему право рассчитывать на более мягкий срок, не превышающий половину от максимально возможного, который в его случае составлял от восьми до десяти лет.

Именно такое наказание грозит за неоконченное преступление — подстрекательство и пособничество в приготовлении к умышленному убийству.

Господин Нефедов был задержан 19 марта 2024 года в центре столицы при передаче бывшему сотруднику ФСИН Сергею Пестунову $45 тыс.— части средств, которые должны были пойти на подготовку убийства бывшего делового партнера сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева 41-летнего совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова.

Поводом для преступления, согласно материалам дела, стали разногласия в ведении бизнеса указанной компании. Господин Ионов после увольнения из фирмы стал писать жалобы в Совет федерации, СКР, администрацию президента и губернатору Тульской области, обвиняя Дмитрия Савельева в том, что тот, будучи членом Совфеда, незаконно занимается бизнесом. Именно тогда сенатор, как полагает следствие, и решил избавиться от партнера, ранее имевшего две судимости, в том числе за мошенничество.

Господина Ионова должны были убить в колонии №2 Калужской области, где предприниматель отбывал срок в два с половиной года за растрату командировочных. За помощью в поиске убийцы господин Савельев, являющийся ветераном войны в Афганистане, обратился к своему знакомому, также воину-«афганцу», проживавшему в Туле Юрию Нефедову.

С ним политик был знаком еще со времен избирательной кампании. Тот запросил у господина Савельева $100 тыс., оставив себе ровно половину. За оставшиеся $50 тыс. господин Нефедов попросил своего троюродного брата, трижды судимого Сергея Дюкова подыскать исполнителя, который и свел его с силовиком, оставив себе $5 тыс. Сотрудник ФСИН обратился в ФСБ.

Во время судебного процесса, который занял всего четыре заседания, Юрий Нефедов подтвердил свои показания, выразив сожаление, что «пошел на поводу» у Дмитрия Савельева.

Последний категорически отрицал свою вину, утверждая, что господин Нефедов его оговаривает. При этом дело не признававшего вину экс-сенатора и частично признававшего вину Сергея Дюкова с осени прошлого года также слушалось в Тверском суде Москвы, но с участием присяжных, которые 12 марта единогласно признали фигурантов виновными. При этом лишь господин Дюков заслужил у них снисхождение.

Что касается господина Нефедова, то в прениях сторон защита просила учесть в качестве смягчающих обстоятельств признание им вины, а также активную помощь следствию. С учетом положительно характеризующих его материалов, среди которых было наличие госнаград, помощь участникам СВО и ветеранским организациям, адвокат подсудимого просил назначить своему подзащитному минимально возможный срок.

В то же время обвинение запросило для фигуранта четыре года в колонии строгого режима. Именно это наказание судья и назначила господину Нефедову, частично удовлетворив иск потерпевшего о возмещении морального вреда. Последний настаивал на выплате ему 800 млн руб., но суд обязал перечислить господину Ионову лишь 1 млн.

Приговор господин Нефедов, который старался скрыть лицо за капюшоном толстовки и козырьком кепки, встретил, не демонстрируя эмоций. Его адвокат Петр Ковалев заявил “Ъ”, что решение о возможности обжалования приговора он примет после консультации с подзащитным.

В деле же бывшего сенатора Дмитрия Савельева суд пока не поставил точку. Ожидается, что 30 марта пройдут прения сторон, во время которых прокуратура запросит для него и господина Дюкова наказание.

Затем подсудимые скажут последнее слово, и судья Александр Криворучко удалится на вынесение приговора. Он, очевидно, будет оглашен в другой день.

В разгар процесса прокуратура добилась изъятия у Дмитрия Савельева 600 млн руб. по антикоррупционному иску в связи с тем, что он, будучи депутатом Госдумы, а потом сенатором, совмещал политическую деятельность с бизнесом. Это решение Одинцовского горсуда в силу пока не вступило.

Мария Локотецкая